Darıca Nene Hatun Stadı sentetik çime kavuşuyor

Darıca Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi’nde iki sahanın sentetik çim serme işlemine başlandı.

Kocaeli’de sporun tabana yayılması amacıyla kentin birçok noktasına yeni spor tesisleri inşa edilmeye devam edilirken bazı var olan tesisler de sil baştan yenileniyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Darıca Belediyesi ile birlikte Darıca’da amatörün yükünü çeken Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi’nde çalışmalara devam ediliyor. Birçok imalatın tamamlandığı, diğer imalatların da yapımının devam ettiği projede, 45x90 ve 60x90 ebatlarındaki müsabaka ve antrenman sahasının zeminine sentetik çim serme işlemine geçildi. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca sürdürülen çalışmalar kapsamında iki sahanın zeminine FİFA standartlarına uygun sentetik çim seriliyor. Darıca’da yaşayan gençlerin iple çektiği Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi’nde diğer imalatlar da planladığı gibi devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, doğu tribün ile iki saha arasındaki çelik korkulukların tel çit imalatı ile teknik binanın duvar imalatını tamamladı. İş dahilinde teknik binanın elektrik tesisatının altyapısı da tamamlanmış oldu. Projede daha önce gece maçlarının oynanabilmesi için 6 adet aydınlatma diğeri dikilmişti. Bu çerçevede ekipler projektör montajının imalatında hızlı bir ilerleme kaydetti. Çalışma kapsamında top tutucu ağ sisteminin çelik konstrüksiyon imalatları ise devam ediyor. Doğu tribününe ait ahşap oturaklar da devam eden imalatlar arasında bulunuyor.

2 adet çim saha hizmete girecek

Proje kapsamında 45x90 ve 60x90 ölçülerinde oluşan biri müsabaka ve diğeri antrenman amaçlı olmak üzere iki adet sentetik çim futbol sahası yakın bir zamanda kulüplerin hizmetinde olacak. Yine iş dahilinde gece maçları için aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, skorbord ve diğer zorunlu donanımlar, hidrofor odası, elektrik kumanda pano odası, personel odası, saha bakım araçları park alanı binası, 25 adet ağaç dikimi, çevre aydınlatmaları, bay-bayan tuvaletler, 202 koltuklu batı tribün gibi birçok imalat hayata geçirilecek.