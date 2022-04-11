Darıca Belediyesi tarafından hizmete sunulan Darıca Millet Kütüphanesi, gençlerin yeni adresi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli vizyon projeleri arasında yer alan ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da seçim vaatleri arasında bulunan Millet Kıraathanesi projesi Darıca’da hayat buldu. Tarihi Tekel Binası restore edilerek Millet Kütüphanesi’ne dönüştürüldü ve vatandaşların hizmetine sunuldu. İskoliye Sanat Akademisi’nin hemen yanında yer alan ve kısa zamanda yapımı tamamlanan Darıca Millet Kütüphanesi, kitap okumak ve ders çalışmak isteyenler için kapılarını açtı. İlgi gören Darıca Millet Kütüphanesi, gençlere huzurlu bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma imkanı sunuyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bugüne kadar milletimize ne söz verdiysek yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Seçim beyannamemizde bulunan Millet Kütüphanesi sözünü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İskoliye Sanat Akademi’miz ile birlikte Millet Kütüphanesi, adeta bir sanat ve kültür kompleksi olarak hizmet verecek. Özellikle gençlerimizin yeni adresi olacak Millet Kütüphanesi, Darıca’mıza hayırlı olsun" dedi.

"Gençlerimizi burada yetiştireceğiz"

Gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerine katkı sunmayı istediklerini ifade eden Muzaffer Bıyık, "Millet Kütüphanesi projesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önemsediği ve bizlere yol gösterdiği bir proje. Bizler de Darıca Belediyesi olarak Millet Kütüphanesi’ni Darıca’da hayata geçirmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine birlikte yürüyeceğimiz geleceğimizin teminatı gençlerimizi burada yetiştireceğiz. Gençleri önemsiyor ve değer veriyoruz. Onların kendilerini daha iyi yetiştirmeleri adına üzerimize ne düşüyorsa yapmak için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.