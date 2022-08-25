Darıca Millet Bahçesi 3. etap ihalesinde en düşük teklif 96 milyon 500 TL oldu

Darıca Millet Bahçesi’nin 3. etap projesi çerçevesinde düzenlenen ihaleye 3 firma teklif verdi. En düşük teklif 96 milyon 500 bin TL oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Millet Bahçesi 3. etap projesi için ihale düzenledi. Büyükşehir İhale Salonu’nda düzenlenen ihaleye 3 firma teklif sunarak katıldı. 180 bin metrekare peyzaj düzenlemesi ve 3 bin 230 metrekarelik millet kıraathanesi yapılacak proje için verilen en düşük teklif 96 milyon 500 bin TL oldu.

Proje çerçevesinde 180 dönümlük alanda millet kıraathanesi ve meydanı, yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam Bahçesi, Itri Bitki ve Kaya Bahçesi, oturma alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacak.

5 farklı noktada toplam 1292 araçlık otopark ihalesi ise ayrıca yapılacak. İhale gününün belirlenmesinin ardından yapılacak ihale çerçevesinde en uygun firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılacak.