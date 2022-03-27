Darıca Kitap Fuarı’nı 100 bin kişi ziyaret etti

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarı’na vatandaşların ilgisi devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 bin kitapseverin ziyaret ettiği Darıca 2. Kitap Fuarı, 29 Mart Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Darıca Kitap Fuarı" yoğun katılımla devam ediyor. İlçede hizmete giren kapalı pazar alanında kitapseverlere kapılarını açan fuar, 7’den 70’e her kesimden ilgi görüyor. Bölgenin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan ve imza günleri ile söyleşilerin de yapıldığı fuarda 100 yayınevi ve yaklaşık 1 milyon kitap yer alıyor. Hafta içi okullardan öğrenciler otobüslerle fuara gelirken, hafta sonu da aileleriyle kitap fuarını ziyaret eden vatandaşlar stantları ziyaret ederek sevdikleri yazarların kitaplarını alıyor. Sadece Darıca değil çevre ilçeler, Kocaeli ve İstanbul’dan da kitapseverleri ağırlayan Darıca Kitap Fuarı’nı bugüne kadar yaklaşık 100 bin kitapseverin ziyaret ettiği belirtildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da hafta sonu Kitap Fuar’ını ziyaret ederek stantları gezdi ve kitapseverlerle sohbet etti.