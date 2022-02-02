Darıca Gençlik Merkezi’nde tadilat çalışması yapılacak

Büyükşehir tarafından 10 yıllığına kiralanan ve Darıca Gençlik Merkezi olarak kullanılacak Basın İlan Kurumu (BİK) binasında onarım ve tadilatlar için ihale yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Basın İlan Kurumu’nun Darıca Balyanoz Koyu’ndaki sosyal tesislerini gençlik merkezi yapmak üzere 10 yıllığına kiralamıştı. Bölgedeki gençlere hizmet verecek olan Darıca Gençlik Merkezi tadilat çalışmaları ile onarılarak daha modern hale getirilecek. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca Gençlik Merkezi muhtelif tadilatlar yapım işi ihalesi yapıldı.

Tesis tadilattan geçecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan Basın İlan Kurumu’nun Darıca Balyanoz Koyu’ndaki tesisleri Darıca Gençlik Merkezi adı ile Kocaeli gençliğine kazandırılıyor. 5 yıldır kullanımda olmayan sosyal tesiste birçok farklı alanda bakım ve onarım gerektiği tespit edildi. Yapılan ihale sonucunda binanın iç cephe boyası, belirli alanların laminant parke ve seramik işleri, cam ve pencereleri ile çatı, asma tavan, silikon, dış cephe boyamaları gibi birçok muhtelif iş yapılacak. Yapılacak olan çalışmalarla merkez, gençlerin kullanımına ve diğer faaliyetlere hazırlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen ihalede 32 firma teklif sundu.