Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi görevine veda etti

Sözleşme süresinin dolmasıyla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki başhekimlik görevinden ayrılan Prof. Dr. Mustafa Güneş, "Sahip olduğumuz koltuklar ve makamlar devletimize ve milletimize hizmet için kullanılmıyorsa beyhudedir. Makamlar geçici devlet bakidir. 6 yıldır devam eden sözleşmeli yöneticilik görevim sona ermiştir. Bundan sonra asli görevim olan hekimlik mesleğimi icra etmeye devam edeceğim" dedi.

Kocaeli’de bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş sözleşme süresinin dolması sebebiyle görevine veda etti. Hastane yönetimi ve çalışanları tarafından Güneş’e veda organizasyonu düzenlendi. Hastane yönetimi, başhekim Güneş’e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti. Veda organizasyonda konuşma Prof. Dr. Mustafa Güneş, “Sahip olduğumuz koltuklar ve makamlar devletimize ve milletimize hizmet için kullanılmıyorsa beyhudedir. Makamlar geçici devlet bakidir. Bizler geçici, dostluklar ve hoş bir seda kalıcıdır. Benler geçici, bizler kalıcıdır. 5 Eylül itibariyle yaklaşık 6 yıldır devam eden sözleşmeli yöneticilik görevim sona ermiştir. Bu devletimizin ve yöneticilerimizin kararıdır. Saygı duyar yeni görevimize aynı heyecanla devam ederiz. Bundan sonra asli görevim olan hekimlik mesleğimi icra etmeye devam edeceğim. Bildiğiniz gibi 4 Ocak 2018 tarihinde hastanemizde göreve başladık ve tüm birimlerle burada toplantılar yaptık. Yönetici olarak izleyeceğim yolları size aktardım. Bu süreçte ayrım gözetmeksizin herkese karşı mutlak adaletin sağlanması için çaba sarf ettik. Çünkü biz biriz, beraberiz ve bu ülkenin bir ferdiyiz. Ben bu göreve başlarken her çalışanımın gönlüne dokunmaya çalıştım, gönül kapısından girmeye çalıştım. Başardım veya başaramadım o sizin takdiriniz ama çok mücadele ettiğimi açıkça ifade etmek istiyorum. Bu süreçte ekip olarak yapılan hizmetlerden, yeniliklerden bahsetmeyeceğim, milyonları bulan inşaat ve tıbbi cihaz hibeleri için verilen çalışmalardan da bahsetmeyeceğim. Çünkü bu bizim zaten asli görevimizdir. Ben değil biz başardık. Özellikle pandemi sürecinde Farabi’nin şanına yakışır mücadelenizi, fedakarlığınızı ve öz verili çalışmalarınızı unutmayacağım” dedi.