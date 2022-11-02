Darıca Belediyesi’nin "Sanat Seninle Sokakta" projesi ödül getirdi

Darıca Belediyesi, "Sanat Seninle Sokakta" projesiyle Marmara Belediyeler Birliği’nin Altın Karınca Ödül Töreni’nde ödüle layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından iyi uygulamaların ve projelerin ödüllendirildiği Altın Karınca Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreninde Darıca Belediyesi’nin kültür sanat alanında hayata geçirdiği "Sanat Seninle Sokakta" projesi de ödüle layık görüldü. Altın Karınca proje ödülünü Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, proje ekibiyle birlikte takdim aldı. Gençlere yönelik projelere önem verdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Marmara bölgesinin en prestijli ödüllerinden birini Darıca’ya getirmekten dolayı çok mutluyuz. Gençlere yönelik bir projemizin daha ödüle layık görülmesi de ayrıca gurur verici çünkü göreve geldiğimiz günden itibaren gençlere dokunan projelere önem verdik. İlçemizin kültür sanat şehri olması ve gençlerin de daha fazla kültür sanatla iç içe olması için projeler geliştiriyoruz" dedi.