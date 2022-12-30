Darıca Belediyesi’nin filosuna 72 araç dahil oldu

Kiralama yerine satın alma yöntemine geçen Darıca Belediyesi, 72 araç satın alarak filosunu güçlendirdi.

30 yeni araç daha satın alarak araç filosunu güçlendiren Darıca Belediyesi, satın alınan toplam 72 araç için hizmete alma töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan Muzaffer Bıyık, "Bu kente hizmet edecek araçları Darıca’nın filosuna kattık. Yaklaşık 56 milyon liralık bir yatırım yapmış olduk. Bu araçlar bu kente en az 15 yıl hizmet edecek. 26 ay içerisinde bu araçların finansını sağlamış olacağız. Teknik ekibimize bu noktada teşekkür ediyorum. Yeni aldığımız araçlarla birlikte toplam 72 aracı belediyemize kazandırdık. Hedefimiz Darıca Belediyesi’nde artık kiralama ihalesi olmaması. Araçlar kentimize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından edilen dualarla araçların kurdelesi kesildi. Daha sonra Başkan Muzaffer Bıyık ve protokol, yeni araçlarla konvoy eşliğinde kısa bir şehir turu attı.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.