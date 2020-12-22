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Darıca Belediyesi’nden geri dönüşüme dev katkı

Darıca Belediyesi, 2020 yılında başta evsel atık olmak üzere toplamda 62 bin 376 ton atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

KOCAELİ 22.12.2020, 15:28
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Darıca Belediyesi’nden geri dönüşüme dev katkı

Darıca Belediyesi, 2020 yılında başta evsel atık olmak üzere toplamda 62 bin 376 ton atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Darıca Belediyesi, 2020 yılında tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdı. İnsan ve çevre sağlığına önem veren Darıca Belediyesi, başta evsel atık olmak üzere katı atıklar ve ambalaj, cam atıklarıyla birlikte 2020 yılında toplamda 62 bin 376 ton atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Başkan Bıyık’ın büyük önem verdiği Çöp Taksi uygulamasının devreye girmesiyle birlikte Darıca’da mahalle aralarındaki atıklar da titizlikle toplanıyor. Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında 57 bin 628 ton evsel atık ve bin 570 ton ambalaj atıkla birlikte bin 336 ton cam atık olmak üzere toplamda 62 bin 376 ton atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Çöp Taksi uygulamasıyla da daha temiz bir çevre için 6 bin 130 adresten katı atık toplanırken 27 bin 170 litre de bitkisel atık yağ toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı boyunca 4 bin 166 adet ömrünü tamamlamış araç lastiği toplanırken bin 222 adreste boş arsa temizliği, 8 bin 73 noktada cadde ve sokak süpürme işlemi, 2 bin 656 adreste yıkama çalışması, 965 noktada yabani ot temizliği ve 165 noktada ibadethane temizliği çalışmaları gerçekleştirildi.

Sıfır atık projesi ve geri dönüşüme önem verdiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir Darıca bırakmak istediklerini ifade ederek “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu Sıfır Atık projesine Darıca’dan en güçlü şekilde destek vermek için çalışmalarımızı canla başla sürdürüyoruz. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir Darıca bırakmak için ülkemizde olduğu gibi Darıca’mızda da geri dönüşüme çok önem verdik. Bu doğrultuda Çöp Taksi uygulamasını hayata geçirdik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde binlerce ton atığı toplayarak hem ekonomiye hem de geri dönüşüme kazandırdık. İnsan ve çevre sağlığına katkı sunmak amacıyla pandemi süreciyle de birlikte temizlik ve dezenfekte çalışmalarına da ağırlık verdik. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda sürekli dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Daha temiz bir çevre için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi
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