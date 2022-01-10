Darıca Belediyesi’nde yeni başkan yardımcısı görevine başladı

Darıca Belediyesi Başkan Yardımcılığı’na getirilen Devrim Yılmaz görevine başladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın görevlendirmesiyle Darıca Belediyesi Başkan Yardımcılığı’na getirilen Devrim Yılmaz, görevine başladı. Teknik Başkan Yardımcısı olarak görevlendirmesi yapılan Devrim Yılmaz’a, İmar ve Yapı Kontrol Müdürlükleri bağlandı. Özellikle Darıca’da başlatılan altyapı hamlesiyle birlikte bozulan yolların daha hızlı bir şekilde koordineli olarak bakım onarımlarının yapılması ve belediyecilik işlemlerinin daha verimli devam etmesi için görev dağılımı yapıldığı belirtildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni yapılanmayla Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, yeni görevine başlayan Devrim Yılmaz’a başarılar diledi.

Devrim Yılmaz kimdir?

Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz, 1979 yılında Edirne’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gebze’de tamamladıktan sonra Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2002-2006 yılında özel sektörde kontrol mühendisi olarak çalışan Yılmaz, 2006 yılında Çayırova Belediyesi’nde mühendis olarak göreve başladı. 2009 yılı itibari ile önce Şehircilik ve İmar Müdürlüğü daha sonra da Teknik Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2022 yılı itibariyle Darıca Belediyesi’nde Teknik Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor.