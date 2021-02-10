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Darıca Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Darıca Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçiler davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kutlama yaparken, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her zaman işçinin yanında olduklarını ifade ederek, "İşçiyle aramıza kimse giremeyecek" dedi.

KOCAELİ 10.02.2021, 14:44
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Darıca Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Darıca Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçiler davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kutlama yaparken, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her zaman işçinin yanında olduklarını ifade ederek, "İşçiyle aramıza kimse giremeyecek" dedi.

Darıca Belediyesi personellerini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanırken, imza töreni Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’un katıldığı törenle imzalandı. Darıca Belediyesi şantiye alanında gerçekleşen törende büyük bir coşku yaşanırken, işçiler adeta bayram havası yaşadı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı davul zurna eşliğinde karşılayan işçiler, halaylar çekerek sözleşmeyi ve yapılan zammı kutladı.

Ersoy: "En iyi sözleşmeyi Darıca’da imzaladık"

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, ilçe belediyelerinde yapılan en iyi sözleşmenin Darıca’da olduğunu ifade ederek Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti. Ersoy, "Yaklaşık 4 aylık zorlu bir sürecin sonuna geldik. Nihayet bugün imzamızı atıyoruz. İşçilerimizde büyükşehir belediyesinin seviyesine çıkalım diye bir beklenti vardı ama emin olun Darıca da büyükşehirin altında kalmadı. Hemen hemen büyükşehire yakın bir sözleşme imzaladık. İlçe belediyeleri arasında imzaladığımız en iyi sözleşme Darıca’da yapıldı diyebilirim. Türkiye’de ilçe belediyeleri arasında örnek göstereceğimiz bir sözleşme oldu" dedi.

Bıyık: "Kocaman bir aileyiz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise işçisi ve memuru ile kocaman bir aile olduklarını ifade ederek, "Biz her zaman emekten, alın terinden yanayız. İşçi güçlü olursa belediye de güçlü olur bunun farkındayız. Yoğun bir süreç yaşadık. Gelinen noktada güzel bir sözleşmeye imza atıyoruz. Verdiğimiz bu zamlar lütuf değil bir haktır. Helali hoş olsun. Sizlerden tek bir talebim var. Bizler hep birlikte işçisiyle memuruyla kocaman bir aileyiz. Hep birlikte Darıca için çalışalım, vatandaşlarımızın derdini kendi derdimiz olarak görelim. Darıca için canla başla çalışalım ve taşın altına elimizi hep birlikte koyalım. Bundan başka da bir talebim yok. Bu süreçte işçiyi siyaset malzemesi yapmak isteyenlere, fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz. İşçiyle aramıza kimse giremeyecek. Ben her zaman işçilerimizle iç içe bir belediye başkanı olmaya özen gösteriyorum. Her zaman sizlerle beraberiz. Buradan işçilerimize ve sendika temsilcilerimize de teşekkür ediyorum. Fitneye ve dedikoduya fırsat vermedikleri için. Hep birlikte el ele gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Davul zurna ile kutlandı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sendikaya ödenen aylık ücretleri de belediye olarak üstleneceklerini açıkladı. Bütün sosyal haklarla birlikte evli ve iki çocuklu bir işçinin maaşının 4 bin 700 TL olacağını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, ayrıca belediyenin güvenlik görevlilerinin bağlı olduğu Öz Güven Sendikası ile de aynı şartlarda anlaşmaya varıldığının müjdesini verdi. İşçiye Ramazan Bayramı’nda 500 TL ve Kurban Bayramı’nda da 750 TL ikramiye verileceğini ifade eden Bıyık, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi. Sözleşme sonrası işçiler Başkan Muzaffer Bıyık’a çiçek vererek teşekkür ederken, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek sözleşmeyi kutladılar.
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