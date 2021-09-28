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Darıca Belediyesi, halk oyunları ekibi kurdu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde kısa bir süre önce kurulan halk oyunları ekibi, Kocaeli birincisi olarak Kocaeli’yi Bölge Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı.

KOCAELİ 28.09.2021, 11:04
Darıca Belediyesi, halk oyunları ekibi kurdu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde kısa bir süre önce kurulan halk oyunları ekibi, Kocaeli birincisi olarak Kocaeli’yi Bölge Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı.

Darıca Belediyesi, kısa bir süre önce halk oyunları ekibi kurarak, gençlerin geleneksel halk oyunları ile tanışmasını sağladı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde oluşturulan halk oyunları ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun düzenlediği Kulüplerarası İl Yarışmasında Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Halk Oyunları branşında Kocaeli birincisi oldu. Elde ettiği başarıyla Bölge Şampiyonası’nda Kocaeli’yi temsil etme hakkı kazanan Darıca Belediyesi, kısa sürede halk oyunlarında büyük bir başarı yakaladı.

"Halk oyunları insanların duygularının bir yansımasıdır"

Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi olarak spora ve amatör branşlara verdikleri desteğin, halk oyunları branşıyla daha da ileri seviyeye götüreceklerini belirterek, "Halk oyunları insanların duygularının bir yansımasıdır. Sevinçler, hüzünler, savaşlar bile müzikle birleşip hareketlere dönüşmüş ve bunun sonucunda halk oyunları ortaya çıkmıştır. Darıca Belediyesi olarak sporun her branşına olduğu gibi geleneksel halk kültürümüzün bir yansıması olan halk oyunları alanında da ekip kurarak gençlerimizi halk oyunlarıyla buluşturduk. Halk oyunları ekibimizin kısa sürede geldiği nokta ve ilimizi temsil etme hakkı kazanması bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bundan sonra da desteğimiz artarak devam edecek. Gençlerimizi ve kulübümüzü başarısından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Halk oyunlarını Darıca’da yaygınlaştırmak istediklerini de kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, yıldızlar kategorisinin dışında yakın zamanda gençler ve büyükler kategorilerinde de halk oyunları ekibi kurmak için çalıştıklarını söyledi.

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