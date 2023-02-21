Darıca Belediyesi deprem bölgesinde salgın hastalıklara karşı önlem alıyor

Kahramanmaraş’ta tüm imkanlarını seferber eden Darıca Belediyesi, AFAD koordinesinde kurulan çadırlarda salgın hastalıklara karşı dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor.

Darıca Belediyesi, tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarını sarmak için tüm ekipleriyle ilk andan itibaren teyakkuza geçmişti. Deprem bölgesinde köy köy gezerek yardımda bulunan Darıca Belediyesi, hangi alanda ihtiyaç varsa çalışmaya devam ediyor. Darıca Belediyesi, deprem sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan ve oluşturulan güvenli alanlarda konaklayan vatandaşların sağlığını korumak için toplu kullanım alanlarında yaşanabilecek salgın hastalıklara karşı dezenfeksiyon çalışmaları da gerçekleştiriyor. Deprem bölgesinde farklı noktalarda AFAD koordinesinde kurulan çadır ve çevrelerinde periyodik olarak dezenfektasyon çalışmalarını yürüten ekipler, vatandaşların sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi için çalışmalarını devam ettiriyor.