Darıca Belediyesi deprem bilgi sitesi açtı

Darıca Belediyesi, vatandaşları bilgilendirmek için yapılan çalışmaların ve yardımların da yer aldığı www.deprem.darica.bel.tr internet sitesini açtı.

Deprem felaketinin ardından hem yardım kampanyaları başlatan hem de deprem bölgesinde yaraları sarmak için çalışan Darıca Belediyesi, şeffaf bir şekilde yapılan yardımlar ve deprem bölgesine yönelik neler yapıldığını detaylıca anlatan bilgilerin yer aldığı www.deprem.darica.bel.tr internet sitesini hizmete sundu.

Darıca’da yaşayan ve yardım kampanyalarına büyük destek veren vatandaşların yapılan yardımları şeffaf bir şekilde görmeleri için hazırlanan internet sitesinde Darıca Belediyesi’nin deprem bölgelerine kaç tır yardım gönderdiği, hangi ihtiyaç malzemelerinin ve gıda kolilerinin gönderildiği gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ekibinin de deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalar da anlatılıyor.