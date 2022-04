Darıca afetlere hazır olacak

Darıca Belediyesi ile Kocaeli Sportif Havacılık ve Aktif Doğa Sporları Kulübü (KOSHADOS) arasında arama kurtarma, eğitim, havacılık ve doğa sporları konusunda işbirliği protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, amaçlarının daha bilinçli nesiller yetiştirmek ve Darıca’yı afetlere hazır hale getirmek olduğunu söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, KOSHADOS Başkanı Emre Polat’ı ağırladı. Toplantıda, Darıca Belediyesi ile Kocaeli KOSHADOS arasında arama kurtarma, eğitim, havacılık ve doğa sporları gibi alanlarda işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolünün hayırlı olmasını dileyen Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak her alanda bilinçli ve eğitimli bir nesil yetiştirmek bizim en önemli önceliklerimizden biri. KOSHADOS ile yaptığımız protokol ile birlikte ilçemizde başta eğitim, arama kurtarma, havacılık, doğa sporları ve genel çalışma alanları olmak üzere birçok konuda iş birliği yapacağız. Protokolle birlikte KOSHADOS ile ortak Darıca’da farklı alanlarda eğitimler düzenleyerek her alanda bilinçli nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin yanı sıra huzur ve mutluluğunu da önemsiyoruz. Bu protokolle birlikte bilinçli bireyler yetiştirmenin yanı sıra Darıca’da yaşanabilecek afet durumunda da daha iyi ve daha donanımlı hizmet verebilecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.