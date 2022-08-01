Damlar Vadisi Millet Bahçesi’nde sona yaklaşılıyor

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Damlar Vadisi Millet Bahçesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Başiskele Belediyesi ekipleri, Damlar Vadisi Millet Bahçesi’ndeki çalışmalarına devam ediyor. Doğal malzemelerden oluşan çocuk oyun parkı, yürüyüş parkuru, piknik alanları, tenis kortu, kum voleybol sahası, basketbol sahası ve daha birçok aktivitenin yapabileceği alanlar oluşturan Başiskele Belediyesi, son olarak millet bahçesinin çevre düzenlemesini yapıyor. Toplamda 170 bin metrekarelik alandan oluşan Damlar Vadisi Millet Bahçesi, piknik, spor ve yürüyüş yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktası oluyor.