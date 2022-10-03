Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonasında ödüller sahiplerini buldu

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve 61 sporcunun katıldığı Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası 2. Etap Downhill Cup tamamlanarak, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Gölcük Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası 2. Etap Downhill Cup tamamlandı. Saraylı’nın ormanlık alanında hazırlanan özel parkurda düzenlenen ve büyük bir büyük heyecana sahne olan Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası 2.Etap Downhill Cup’a 3’ü yabancı olmak üzere Türkiye genelinden 61 usta dağ bisikletçisi katıldı. Zorlu parkurda yarışan usta sporcular, dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Yarış sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Düzenlenen ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Nihat Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Türkiye Şampiyonası 2. Etap Downhill Cup’ta dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Katılan tüm sporcularımıza, yarış parkurunun hazırlanmasında büyük emeği olan Parkur Organizatörü Üzeyir Terzi’ye, Bisiklet Federasyonu Kocaeli Temsilcisi Mehmet Bozdemir’e, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personelimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. İlçemizin adı sportif faaliyetlerle ülkemiz genelinde duyurulması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.