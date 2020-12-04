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D-100’de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KOCAELİ 04.12.2020, 17:05
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D-100’de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. idaresindeki 34 DLE 981 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Mustafa D. yönetimindeki 41 T 3194 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi, önünde seyir halinde olan Yılmaz S. yönetimindeki 34 CSC 160 plakalı otomobile çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında takside yolcu olarak bulunan Alparslan C. yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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