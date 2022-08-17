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Cumhuriyet Parkı’nda damaklar aşure ile tatlandı

İzmit Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Parkı’nda yüzlerce vatandaşa aşure ikram etti.

KOCAELİ 17.08.2022, 11:11
Cumhuriyet Parkı’nda damaklar aşure ile tatlandı

İzmit Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Parkı’nda yüzlerce vatandaşa aşure ikram etti.

İzmit Belediyesi, Muharrem ayının bereketini İzmitlilerle paylaştı. Belediye Başkan Yardımcıları Ünal Özmural, Sibel Solakoğlu ve Seyhan Özcan, Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’ndeki vatandaşlara aşurelerini ikram etti. Aşurelerini yiyen vatandaşlar da ikramlarından dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.

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