Cumhuriyet coşkusu Gölcük’ü sardı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yıl dönümü Gölcük’te gün boyu devam edecek.

Gölcük’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yıl dönümü kutlama etkinlikleri, dün Anıtpark’ta, Atatürk heykeline çelenk sunma töreni ile başladı. Bugün düzenlenen tebrikat törenine ise Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gaziler, askeri ve sivil erkan, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, STK ve vatandaşlar katıldı. Tören sonrasında Atatürk resimlerinin yer aldığı sergi gezildi. Daha sonra tören, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde geçit töreni ile devam etti. Halk oyunu gösterilerinin yapıldığı geçiş töreninde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ilçedeki okullarda düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde de devam edilecek. Anıtpark’ta saat 16.00’da Donanma Komutanlığı Bandosu tarafından konser verilecek. Saat 19.00’da Kongre Sarayı’ndan başlayacak Fener Alayı, Anıtpark’ta havai fişek gösterisinin ardından konser coşkusuna dönüşecek. Cumhuriyet coşkusu 20.00’da Anıtpark’ta Gölcük Belediyesi Halk konserleri ile sona erecek.