Cumhuriyet coşkusu Gölcük’te spor şölenine dönüştü

Gölcük’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Ortaokul ve Liseler Arası Cumhuriyet Koşusu, Mini Hentbol Müsabakaları ve Judo-Bocce-Kros Yarışları, 356 öğrencinin katılımı ile spor şölenine dönüştü.

Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde spor müsabakaları düzenlendi. İlçe genelinde düzenlenen Ortaokul ve Liseler Arası Cumhuriyet Koşusu, Mini Hentbol Müsabakaları ve Judo-Bocce-Kros Yarışları’na 356 öğrenci katıldı. Şölen havasında geçen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışları alanında düzenlenen törenle takdim edildi.

Ödül törenine, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Gölcük İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tayyar Mert, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Tören, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.