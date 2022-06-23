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Cumhuriyet Bulvarı’na engelli şarj istasyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli şarj istasyonlarını Cumhuriyet Bulvarı’nın çeşitli noktalarında faaliyete aldı.

KOCAELİ 23.06.2022, 09:55
Cumhuriyet Bulvarı’na engelli şarj istasyonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli şarj istasyonlarını Cumhuriyet Bulvarı’nın çeşitli noktalarında faaliyete aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarı’nda engelliler için gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, 3 engelli şarj istasyonunu faaliyete aldı. Fevziye, Yeni Cuma ve Endüstri Meslek Lisesi önüne yerleştirilen istasyonlar, engelli bireylerin çekinmeden şehir merkezine gelmelerine imkan sunacak. Şarj istasyonları engelli vatandaşların yağmur ve güneşin etkilerden koruyacak şekilde yapıldı. Üstü kapalı olan istasyonlar, aynı anda 3 engelli aracın şarj yapmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Hızlı şarj özelliği ile engelli bireylerin sosyal alanlarda daha fazla zaman harcamasına olanak sunuldu.

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