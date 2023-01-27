Cumhur İttifakı ortakları bir araya geldi

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nda bir araya gelen Cumhur İttifakı ortaklarının gündeminde, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yer aldı.

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nda bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve İl Başkanı Kaan Şengil, dün istifasını açıklayan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e ziyarette bulundu. Parti yöneticilerinin de katıldığı olduğu ziyarette, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi konuşuldu. Heyet, seçim sürecinin Cumhur İttifakı partileri arasında uyum içinde geçirildiğine dikkat çekti.