Çukura düşen motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü yol üzerindeki çukura düştü. Kazada sürücünün ayağının kırıldığı öğrenildi.

Kaza, Gebze ilçesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı’ndan Beylikbağı istikametine giden yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle kazı çalışmasından ötürü yol üzerinde açılan çukura düştü. Düşmenin etkisiyle İ.D. yaralanırken çevredekiler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İ.D.’nin kaza neticesinde ayağında kırık meydana geldiği öğrenildi. Kazaya dair polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.