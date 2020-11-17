Çuhane Caddesi’nde risk teşkil eden Çınarlar kaldırılıyor

İzmit Çuhane Caddesi’nde bulunan ve risk oluşturdukları belirlenen çınarlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıyor.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan Başiskele ilçesi Çuhane Caddesi’nde bulunan devrilme riski taşıyan tescilli çınar ağaçlarının kaldırılması yönündeki karar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca kaldırılan çınar ağaçlarının yerine yeni Çınar ağaçları dikilecek.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yürüyüş yolunda bulunan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş tarihi çınar ağacı yıkılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu olayın ardından İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi işbirliğiyle İzmit Yürüyüş yolu ve Başiskele ilçesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan tarihi çınar ağaçlarının özel bilgisayarlarla röntgeni çekilmişti. İzmit Yürüyüş yolunda tamamlanan çalışmaların ardından Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Çuhane Caddesinde çalışmalara başladı.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan kararla Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri Çuhane caddesinde risk teşkil eden 15 ağacı kaldırdı. Kaldırılan ağaçların yerine yeni Çınar ağaçları dikilecek. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan kararla Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri Çuhane caddesinde bulunan 67 çınar ağacında ise budama çalışması yapılacak.

Daha önce İzmit Yürüyüş yolunda yapılan çalışmaların ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan rapor doğrultusunda kaldırılan 22 Çınar ağacının yerine 11 Kasım Çarşamba günü 22 yeni Çınar ağacı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından dikilmişti. Çuhane Caddesinde yapılacak çalışmaların ardından da en uygun zamanda bölgeye yeni Çınar ağaçları dikilecek.