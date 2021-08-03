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Çubuklu Osmaniye sakinleri Kandıra’ya yeni yolla ulaşacak

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çubuklu Osmaniye Köyünde bulunan toprak yolda parke çalışmalarına başladı.

KOCAELİ 03.08.2021, 10:02
Çubuklu Osmaniye sakinleri Kandıra’ya yeni yolla ulaşacak

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çubuklu Osmaniye Köyünde bulunan toprak yolda parke çalışmalarına başladı.

İzmit Belediyesi, cadde ve sokakların modern görünüme kavuşması için kilitli parke yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm noktalarda üst yapı çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çubuklu Osmaniye Köyünden Kandıra yoluna bağlanan ve vatandaşların yıllardır sıkıntı çektikleri toprak yolu yenileyerek parke yol yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çubuklu Osmaniye Köyünde 500 metre uzunluğunda stabilize malzeme serili yolu parke taşıyla döşemeye başladı. Toplam 2 bin 500 metrekare alanda çalışma yapan ekipler bin metre de bordür taşı döşeyerek çalışmalarını en kısa sürede tamamlayıp, köy sakinlerinin kullanımına açacak.
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