Çöp konteynerleri yerinde dezenfekte ediliyor

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak sokak gezerek çöp konteynerlerinin dışını yeni alınan yıkama aracı ile dezenfekte ediyor.

Çayırova Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine dahil ettiği yeni yıkama aracı ile ilçe genelindeki çöp konteynerlerinin dışını yerinde dezenfekte ediyor. Ekipler, ilçe genelinde sürdürdükleri çalışma ile çöp konteynerlerini yıkayarak kötü kokuların önüne geçiyor. Yıkama aracı ile tüm ilçeyi dolaşan ekipler, konteynerlerin dışını tazyikli suyla yıkıyor. Ekipler ayrıca süpürge ile konteynerlerin oluşturduğu atıkları da temizliyor.