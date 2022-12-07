Çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi

Çayırova Belediyesi, 70 çölyak hastasına glutensiz gıda yardımında bulundu.

Çayırova Belediyesi, çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği veriyor. Bu çerçevede, 70 çölyak hastasına glutensiz gıda paketi dağıtıldı. Özel olarak hazırlanan glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine teslim edildi.