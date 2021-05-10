Çölyak hastalarına gıda desteği

Körfez Belediyesi, ilçede bulunan çölyak hastalarına, kısıtlamalar dolayısıyla nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşayabilecekleri düşünülerek glütensiz gıda yardımı yapıldı.

Körfez Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği kısıtlamadan etkilenen vatandaşlarla yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda da Körfez’de yaşayan ve glütensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan çölyak hastaları için koliler hazırlandı. Tespit edilen hastalara, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından koliler tek tek teslim edildi.

Çölyak hastası olan minik Kerem’in kolisini ise Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt teslim etti. Çölyak hastası olan Kerem destek dolayısıyla teşekkür ederken, Başkan Şener Söğüt ise, “Kerem yavrumuzu ve ailesini ziyaret edip, sohbet ettik. Kerem çölyak hastası. Tüketebileceği ürünler glütensiz olmalı. Bunun temini için elimizden geleni yapıyor ve Körfez Belediyesi olarak destek oluyoruz” dedi.

Körfez Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yapılan uygulama, bu sene de Başkan Şener Söğüt’ün talimatı ile devam etti. Özel beslenme gereksinimi duyan ilçe genelindeki tüm çölyak hastaları için hazırlanan destek kolisi içerisinde tamamen glütensiz olan un, makarna, mısır irmiği gibi temel gıda ürünleri yer alıyor.