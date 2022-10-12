Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, geri dönüşüm skeçleriyle festivalde olacak

Kocaeli’de ‘’Daha azıyla daha çok dünya’’ mottosuyla kurgulanan Sıfır Atık Festivali’ne katılan Çok Güzel Hareketler 2 ekibi geri dönüşüm skeçleri sahneleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yerel yönetimler düzeyindeki en geniş çerçeveli dönüşüm seferberliği olan Sıfır Atık Festivali’ni 14-16 Ekim 2022 tarihlerinde düzenliyor. Atıksız yaşamların kurgulanacağı festivalde 7’den 70’e herkesin ‘Sıfır Atık’ bakış açısını bizzat tecrübe etmesi hedefleniyor. Oynadıkları oyunlarla 7’den 77’ye Türkiye’de herkesi güldüren, skeçlerinde güncel meselelere de sıkça yer veren Çok Güzel Hareketler 2 ekibi de festivalde yerini alacak. Çok Güzel Hareketler 2’nin genç oyuncuları hazırladıkları geri dönüşüm skeçleriyle 16 Ekim Pazar günü Kocaeli Kongre Merkezi’nin Akçakoca Oditoryumu’nda saat 14.30’da eğlenceli bir gösteri gerçekleştirecek.