CODA ile işitme engelli çocuklara özel akıl oyunu

Kocaeli’de işitme engelli olan çocuklar ile ebeveyni işitme engelli olan çocukların sosyalleşmesi için özel akıl oyunları eğitimi veriliyor.

Dünyada CODA (Children of Deaf Adults) şeklinde tanımlanan ’Ebeveyni işitme engelli olup kendisi işitme engelli olmayan çocuklar’ ile işitme engeli bulunan çocuklara yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel akıl oyunları eğitimini başlattı. Eğitimler okul çağına başlayan işitme engelli çocuklar ile CODA çocuklarının bir araya gelerek sosyalleşmesi adına haftada 1 gün 4 saat olarak veriliyor. 10 işitme engelli ve 10 CODA çocuğun eğitim aldığı kursta öğrencilerin eğitim alanlarında yaşadıkları eksiklikleri tamamlamak, zeka gelişimine, hızlı düşünme ve çözüm üretmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Yetkililer bu eğitimlerin yıl boyu devam edeceğini aktardı.