Çocukların masal dolu bir gün geçirdi

Gölcük Belediyesi tarafından başlatılan Yalıdayız Kültür Sanat Etkinlikleri ile çocuklar masal dolu bir gün geçiriyor.

Gölcük Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Yalıdayız Kültür-Sanat Etkinlikleri”, Değirmendere Yalı Evleri Ahşap Heykel Evi’nde çocuklara masal anlatımı ile başladı. Etkinliğe katılan çocuklar masal dolu bir gün yaşadı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de çocuklara eşlik etti. Çocuklara, geleneksel Türk masalları anlatıldı. Masallarla eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, anlatımın sonunda anladıklarını resme döktü. Başkan Sezer, birbirinden güzel resimler çizen çocuklarla yakından ilgilenerek onları tebrik etti.

Yalıdayız Kültür-Sanat Etkinlikleri bir yıl boyunca devam edecek. Her ay 5-6 farklı faaliyetin düzenleneceği etkinliklerde, çeşitli yaş guruplarına yönelik çalışmalar yapılacak.