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Çocuklardan kütüphaneye yoğun ilgi

27 MART-2 NİSAN KÜTÜPHANELER HAFTASI DOLAYISIYLA BAŞİSKELE’DEKİ KÜTÜPHANELERE KİTAPSEVERLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

KOCAELİ 04.04.2023, 17:47
Çocuklardan kütüphaneye yoğun ilgi

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Başiskele’deki kütüphanelere kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Hizmete açıldığı günden itibaren kitapseverlerin uğrak olan Kitaphane’de, özellikle Kütüphaneler Haftası’nda dolu dolu etkinlikler yapıldı. Kentteki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde okuma etkinliklerini Başiskele Çocuk Kütüphanesi ve Kitaphane’de gerçekleştirdi. Kitap okumanın keyfini yaşayan öğrencilere ayrıca kütüphane kuralları öğretildi. Kütüphanelerdeki faaliyetler hakkında görevliler tarafından bilgiler de verildi.

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