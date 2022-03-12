Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6-8 yaş aralığındaki çocuklara zumba dersi veriyor.

Kent genelindeki çocukların sağlıklı büyümesini ve gelişmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda Kocaelili çocuklara müzik ve dansı içinde barındıran bir egzersiz sistemi olan zumbayı öğretiyor. Son yılların en gözde aktivitesi olan zumba, hem dansı hem de sporu içinde barındırması sebebiyle çocuklar tarafından çok seviliyor. Çocukların zumbayı kurumsal bir kimlik altında icra etmelerini önemseyen büyükşehir belediyesi, Kocaeli ve Gebze’de zumba atölyesi açtı.

Kadın ve aile hizmetleri şube müdürlüğü tarafından düzenlenen zumba dersleri SEKASEM ve GEBZESEM Anne Şehir Spor Salonu’nda veriliyor. 6-8 yaş arasındaki çocuklara yönelik verilen zumba dersi, çocukların yeni arkadaş edinmelerine, keyifli vakit geçirmelerine ve bireyselleşmelerine ortam sağlıyor. Fiziksel aktivitelerle beraber sağlıklı bir yaşam da sunan zumba ile spor keyifli hale geliyor.

Kocaeli ve Gebze’de uzman eğitmenler yönetiminde zumba dansı öğrenen çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor.