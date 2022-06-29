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Çocuklar yaz dönemini, anneleriyle birlikte KO-MEK’te geçirecek

Geçtiğimiz dönem ilk kez Anne Çocuk Yaz Atölyesi projesiyle kapılarını açan KO-MEK, bu yaz tatilinde de çocuk oyun odalarını şenlendirecek.

KOCAELİ 29.06.2022, 12:58
Çocuklar yaz dönemini, anneleriyle birlikte KO-MEK’te geçirecek

Geçtiğimiz dönem ilk kez Anne Çocuk Yaz Atölyesi projesiyle kapılarını açan KO-MEK, bu yaz tatilinde de çocuk oyun odalarını şenlendirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), eğitim projeleriyle bu yaz dönemine de hızlı giriyor. Gençlere yönelik sosyal kültürel faaliyetler düzenleyen KO-MEK, çocuk oyun odalarını bu yaz döneminde de unutmadı. KO-MEK, Anne Çocuk Yaz Atölyesi projesiyle yetişkin kursiyerlere sanat ve meslek eğitimi vermenin yanı sıra çocukların da aileleriyle beraber eğlenerek öğrenme ve pratik bilgiler kazanmasını hedefliyor.

Eğitimler 27 Haziran-29 Temmuz tarihleri arasında pazartesi, salı, perşembe, cuma günleri 10.00-15.00 aralığında verilecek. Eğitimlerde 1. grup 10.00-12.00 arası, 2. grup ise 13.00-15.00 saatleri arası yapılacak.

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