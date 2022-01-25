Çocuklar tahta baskı sanatını öğreniyor

Gölcük Belediyesi tarafından öğrencilerin yarıyıl tatillerini faydalı geçirmeleri amacıyla düzenlenen "Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor" etkinlikleri ile tarihi Tokat tahta baskı sanatı atölyesi ile başladı.

Öğrencilerin 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk tatil dönemini faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlayacak "Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor" etkinlikleri, 24 Ocak Pazartesi günü Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde başladı. 10-16 yaş gurubu öğrencilere yönelik etkinliklerde ilk olarak 600 yıllık geçmişi olan Tokat tahta baskı atölyesi düzenlendi. Geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara taşınması amacıyla da düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler; El Sanatlar Eğitmeni Esin Yazıcı’dan tahta baskı bilgiler alarak öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirdi.

Sabah saatlerinde atölyeye gelen öğrenciler, tahta kalıplara oyulan desenleri; geleneksel yöntemlerle üretilen kök boyalarla renklendirerek ellerindeki kumaşlara baskı yaptı. Zaman zaman velilerinin de eşlik ettikleri atölyede öğrenciler, yaptıkları baskıları yine kök boyalarla renklendirerek birbirinden güzel desenlerle süslenmiş kumaş parçaları ortaya çıkardı.