Çocuklar için parklar yenileniyor

Kocaeli’de çocukların hoşça vakit geçirdikleri park alanlarındaki ekipmanların bakım ve onarımı yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların gönüllerince oyun oynamalarını sağlamak için kentin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırıyor. Çocukların hoşça vakit geçirdikleri, neşelendikleri alanlara gölge düşüren zarar görmüş parklarda ekipmanların bakım ve onarımı da yapılıyor. Bu çerçevede, Kocaeli genelindeki 12 ilçede bulunan oyun gruplarında periyodik olarak tamirat ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda oyun gruplarında bulunan aksaklıklar giderilirken, kırık ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşturuldu.