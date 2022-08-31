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Çocuklar için mahallede sinema
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ‘Mahallemde Sinema Var’ etkinlikleri çerçevesinde Ulus Mahallesi’nde çocuklar keyifli bir sinema akşamı yaşadı.
KOCAELİ 31.08.2022, 10:06
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ‘Mahallemde Sinema Var’ etkinlikleri çerçevesinde Ulus Mahallesi’nde çocuklar keyifli bir sinema akşamı yaşadı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda mahallelerde düzenlenen sinema akşamlarına aileleriyle birlikte katılan çocuklar film gösterimi öncesinde Karagöz ve Hacivat gösterisi izledi. Kendilerine ikram edilen mısır eşliğinde animasyon filmini keyifle izleyen çocukları Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yalnız bırakmadı. Çocukların neşesine ortak olan Başkan Büyükgöz, ailelerle de sohbet etti.
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