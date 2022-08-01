Çocuklar havuzda eğleniyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde "Haydi Çocuklar Havuza" projesi çerçevesinde yüzme eğitimi alan çocuklar, havuzda doyasıya eğleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan "Haydi Çocuklar Havuza" projesi, Dilovası Belediyesi ve Dilovası İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. Köseler Ortaokulu ve Polisan Ortaokulu bahçesine kurulan seyyar havuzlar ile çocuklara yüzme eğitimleri verilmeye başlandı. Çocuklar kurulan havuzlarda uzman yüzme hocaları eşliğinde yüzmeyi öğrenirken, aynı zamanda da havuzun keyfini çıkardı.

"Çocuklarımız hem yüzmeyi öğrenecek hem de eğlenecekler"

Çocukların sporun her alanında gelişimi için çalıştıklarını belirten Başkan Şayir, "Sağlıklı nesillerin yetişmesi bizlerin görevidir. Çocuklarımız uzun bir eğitim maratonunun ardından sıcak yaz günlerinde evlerinde kalarak çok sıkıldılar. Şimdi onların eğlenme ve öğrenme zamanı. Kurulan portatif havuzlarımızla çocuklarımız hem yüzmeyi öğrenecek hem de eğlenecekler. Çocuklarımızın sağlığını da düşünerek tüm tedbirleri aldığımız projemizde, çocuklarımızın en iyi şekilde yüzme eğitimlerini alabilmeleri için çalışıyoruz" dedi.

Yüzme öğrenen genç, "Hamza Başkanım verdiği sözleri tutuyor. Çok sevdiğim birsi, her dairenin önüne ramazan kolisi ve çiçek bırakması, okulumuza havuz yaptırması, yüzme bilmeyenleri yüzme öğretmesi çok güzel" diye konuştu.