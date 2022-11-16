Çocuklar "Fıstık ile Celil" oyununu çok beğendi

Başiskele Belediyesi, ara tatile giren çocukları "Fıstık ile Celil" adlı müzikli çocuk tiyatrosuyla buluşturdu.

Çocukların tatillerini verimli ve eğlenceli geçirebilmeleri için Karşıyaka Kültür Merkezi’nde müzikli çocuk tiyatrosu sahnelendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ücretsiz olarak sahnelenen "Fıstık ile Celil" adlı müzikli çocuk tiyatrosuna çocuklar velileriyle birlikte katıldı. Eğlenceli ve keyifli anların yaşandığı tiyatro oyununda, minik tiyatroseverler adeta gülmeye doydu. Çocukların ilgiyle takip ettiği tiyatro gösterisi, tam not aldı.