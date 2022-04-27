Çocuklar eğlenceye doydu

Kocaeli’de geleneksel Ramazan ayı etkinlikleri Anıtpark’a taşındı. Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı programda çocuklar doyasıya eğlendi.

Gölcük Belediyesi, geleneksel Ramazan akşamı etkinlikleriyle Anıtpark’ta çocuklara eğlenceli bir akşam yaşattı. Anıtpark’ta kurulan sahnede; Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Nasrettin Hoca, Aşık ve Maşuk’un yer aldığı interaktif tiyatro oyunları sergilendi. Alanı dolduran çocuklar ve aileleri geleneksel Ramazan akşamı atmosferini doyasıya yaşayarak, eğlendi.