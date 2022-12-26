Çocuklar da eğlendi, veliler de

Gölcük Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikte, hem çocuklar, hem de veliler eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlikler çerçevesinde hafta sonu, Yalı Evleri’nde çocuklara masal anlatımı, Kervansaray’da ise çocuk tiyatrosu düzenlendi. Etkinliklere yoğun ilgi gösteren çocuklar, ilçede yaşamanın ayrıcalığını doyasıya eğlenerek yaşamaya devam ettiler. Kervansaray’da sahnelenen tiyatro oyununa katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocukların doyasıya eğlendikleri anlara şahitlik etti.

Tiyatro oyunu ve masal anlatımı etkinliklerinde çocukların hoşça vakit geçirmesinden memnun kalan aileler, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.