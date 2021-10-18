Çocuklar bu kitapla su altı mirasını keşfedecek

Kocaeli Müze Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan “Su Altı Kültürel Mirasımızı Keşfediyoruz’” isimli çocuk kitabının tanıtımı yapıldı.

Kocaeli Müze Müdürlüğü katkılarıyla hazırlanan ‘Su Altı Kültürel Mirasımızı Keşfediyoruz’ adlı kitabın tanıtımı Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde bulunan Körfez Ticaret Odası’nda gerçekleşti. Tanıtıma Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Daşdelen, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, davetliler ve çocuklar katıldı. İzmit Körfezi’nin güney kıyılarını Bizanslılardan alan 14. Y.Y.’da yaşamış olan komutan Mürsel Alp’in, (Karamürsel) su altında kültürel mirasları çocuklara anlatmasıyla başlayan kitap, tanıtıma katılan çocuklara hediye edildi. Renkli sayfaları ile dikkat çeken kitap çocuklar tarafından incelendi.

Tanıtımın açılış konuşmasında çocuklara kültürel miras varlığının korunmasının neden gerekli olduğunun anlatılması gerektiğini bunun da ancak iyi bir eğitimle ve eğitim materyalleri ile yapılabileceğini anlatan Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, “Biz de müze müdürlüğü olarak değerli paydaşlarımızla birlikte çocuklara yönelik kültürel mirasın korunması ve tanıtılması konusunda eğitimler vererek yayınlar hazırlamaya çalışıyoruz. Söz konusu kitapta su altı dünyası ve su altı dünyasında bulunan kültür varlıklarını çocuklara tanıtmak, sevdirmek ve eğlendirmek için metin içerikli hazırlanan ve illüstrasyonlarla zenginleştirilen alanındaki ilk çocuk kitabıdır. Su altım kültürel mirasına yönelik yaptığımız çalışmalar kitapla kalmayıp sahada da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Müzemizde su altında çıkan kültürel varlıklarımızı sergilediğimiz özel bir alan oluşturduk. Bu yıl ülkemizin Karadeniz kıyılarında ilk defa su altı kazısını yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Kerpe’de yaptığımız çalışmalarda önemli verilere rastladık” dedi.