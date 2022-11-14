Çocuklar ara tatilde atölyelerde öğrenecek

Başiskele Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu ara tatilde de kentteki çocuklara dolu dolu çocuk atölyeleri hazırladı.

Genc-i Ala Gençlik Modeli ile ilçedeki gençlere eğitim, kültür, bilim, sanat ve sporda destek veren Başiskele Belediyesi, bu eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinde de öğrenciler için atölyeler hazırladı. Öğrenciler, çocuk atölyelerinde hem eğlenecek hem öğrenecek. Atölyelerde çocuklar bilimden sanata, teknolojiden matematiğe çeşitli alanlarda eğitim görecek. Katılımın sınırlı tutulduğu atölye çalışmalarına 8-14 yaş arası çocuklar ücretsiz katılabilecek. İlçenin 4 ayrı noktasında gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında 11 etkinlik yapılacak.