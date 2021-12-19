Çocuklar anneleri ile etkinliklere katılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ailemle Birlikte" etkinliği kapsamında çocuklar anneleri ile birlikte eğleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" kapsamında aile yapısına destek veriyor. Bu kapsamda her hafta sonu "Ailemle Birlikte" etkinlikleri düzenleniyor. Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezlerindeki etkinlikler alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Hafta sonu gerçekleştirilen etkinliklerde antrenörler çocuklar için özel parkurlar hazırlıyor. Bu parkurlarda çocuklar hem kendi akranları hem de ebeveynleri ile beraber eğlence dolu vakit geçirme imkanı buluyor. Etkinliklerle birlikte çocukların fiziksel gelişimlerinin yanında zihinsel gelişimlerini de destekleyecek oyunlar dâhil edilerek, spor yaparken temel kavramların öğretilmesi sağlanıyor.

Müzik eşliğinde spor ve ısınma egzersizleri ile başlayan etkinlikler, çocukların anneleri ve akranları ile sosyal ilişkiler kurmasını da sağlıyor. Çocukların aynı zamanda fiziksel, ruhsal, bilişsel, duyuşsal, psikomotor gibi pek çok alanda gelişimlerine katkı sağlanıyor. Vücut esnetme, ısındırma hareketlerinin ardından aileler ve çocukların bir arada katılım sağladığı etkinlikler düzenleniyor. Çocukların sözcüklerle hareket arasında ilişki kurmalarını gerektiren becerikli parmak oyunları, müzik ve tekerleme eşliğinde çocukları harekete geçirici, refleks, el-göz koordinasyonu sağlayan patates adam oyunu, çeşitli materyallerle yapılan performans odaklı ritim oyunu, çocuklara sağlıklı nefesi öğretmeyi hedefleyen pinpon topu ile kontrollü nefes oyunu, çocuklara beden koordinasyonunu ve takım oyunlarına uyum sağlayıcı engelli parkur oyunu gibi etkinlikler yer alıyor.