Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler sürüyor.

Çocukların trafik eğitimini küçük yaşlarda kazanmalarını sağlamak ve trafikte kurallara uyan bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla hizmete açılan, Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı, anaokulu ve ilkokul öğrencilerini misafir etmeye devam ediyor. Korona virüs salgını vakalarının azalması ve aşının etkisiyle kademeli normalleşme sürecinde yeniden eğitimlere başlanan Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda dün Sevgi Anaokulu öğrencileri uzman eğitimciler tarafından eğitim aldı.

Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı yetkilileri tarafından eğitimlerde öğrenciler, yayaların ve araç sürücülerinin uyması gereken kuralları önce eğitim videoları eşliğinde teorik olarak öğrendiler. Ardından öğrenciler uygulama için park alanına geçtiler. Pedallı araçların direksiyonuna geçen öğrenciler yayaların ve sürücülerin trafikte uyması gereken kuralları yaşayarak ve deneyimleyerek öğrendiler. Ücretsiz olarak verilen hizmetten çok memnun kalan öğrenciler hem eğlendiler, hem öğrendiler.

Öte yandan Başiskele Çocuk Üniversitesi koordinesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Başiskele Yaz Akademisi’ne kayıtlar başladı. Yoğun ilginin olduğu Yaz Akademisi’nde ilçede ikamet eden ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde 3-4-5-6-7-8. sınıflara gidecek olan öğrenciler katılabilecek.