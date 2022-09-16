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Çocuk şenliğinde doyasıya eğlendiler
İzmit Belediyesi’nin düzenlediği müzikli çocuk tiyatrosuna katılan minikler doyasıya eğlendi.
KOCAELİ 16.09.2022, 10:09
İzmit Belediyesi’nin düzenlediği müzikli çocuk tiyatrosuna katılan minikler doyasıya eğlendi.
İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çocuk etkinliklerinin son adresi Yahya Kaptan Gülümse Kafe oldu. Etkinlikte çocuklar kendilerine özel hazırlanan gösterilerle eğlenceli vakit geçirdi. Ailelerin de çocukları ile birlikte yer aldığı etkinliklerde minikler coşku dolu anlar yaşadı. Çocuklara özel olarak sergilenen müzikli çocuk tiyatrosu büyük beğeni toplarken, minikler birbirinden renkli etkinliklerle güzel bir gün geçirdi.
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|5
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|13
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|6
|13
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|6
|11
|7. Fenerbahçe
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|10
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|7
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|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
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|4
|10
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|5
|10
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|10
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|5
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|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
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|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
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|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
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|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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