Çocuk parklarında yaz hazırlığı yapılıyor

Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu hazırlıkları kapsamında park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor.

Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde çevre düzenleme çalışmalarına devam ederken bir yandan da parklardaki bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla çocuk oyun alanlarında eskiyen, yıpranan, kırılan çocuk oyun gruplarında onarma ve yenileme işlemleri ve temizlik çalışmaları devam ediyor.