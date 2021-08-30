Çocuk Maratonu’nu Zafer coşkusunu taçlandırdı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ile gerçekleştirilen Çocuk Maratonu’nda çocuklar Zafer’e koştu.

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cephanelik Stadı’nda Çocuk Maratonu düzenledi. 7 - 14 yaş arası çocukların maraton koştuğu, birçok spor dalında aktivite ve gösterilerin gerçekleştiği etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Spor Müdürü Mithat Ağa, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy, Durhasan Mahalle Muhtarı Ünal Turan, Bekirdere Mahalle Muhtarı Cihat Önen, Fethiye Mahalle Muhtarı İsa Altıntaş, amatör spor kulübü başkanları ve sporcuları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İzmitli onlarca çocuğun ve ailelerin yer aldığı etkinlikte çocuklar gün boyunca animasyon ekibi ve şişme oyun gruplarıyla eğlendi. İzmit Belediyespor Karete Takımı, İzmit Belediyesi Jimnastik Takımı ve İzmit Belediyespor Teakwando Takımı gösterileriyle izleyenleri büyüledi. Farklı spor aktivitelerini antrenörler eşliğinde gerçekleştiren çocuklar daha sonra maraton koştular. Maraton koşusunun başlangıcını Başkan Hürriyet yaptı. Maraton koşan çocuklara ödüllerini teslim eden Hürriyet, kendilerine spor ve eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Böylesi cıvıl cıvıl bir Zafer Bayramı kutlamasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızı, geleceğimizi böylesine coşkulu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Zafer coşkusunu çocuklarla taçlandırmak, onların parlayan gözleriyle bu coşkuyu yaşamak çok kıymetli. Biz istedik ki çocuklar zafer coşkusunu doyasıya ve hissederek yaşasın. Bu yüzden onlar için çok güzel bir Çocuk Maratonu düzenledik. Çocuklarımızın sporda ve sanatta başarılı olması hem kendileri hem de bu kentin marka değerini yükseltmesi adına çok önemli. Biz çocuklarımızı her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Onların daha başarılı bireyler olabilmesi adına aktivitelerde yer vermeye devam edeceğiz” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında günün kapanışını Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu yaptı. Sahne İzmit ekibinin ülkemizin birçok yöresine ait oyunları sergilediği gösteri nefesleri kesti. Bayram ruhunu doyasıya yaşayan minikler gösteriyi Başkan Hürriyet ile birlikte çimlere oturarak izledi.