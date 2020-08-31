Çocuk kulüpleri, sanat ve eğitim kursları kayıtları başladı
ÇAYIROVA BELEDİYESİ ÇOCUK KULÜPLERİ İLE VELİLERE YÖNELİK SANAT VE EĞİTİM KURSLARI KAYITLARI BAŞLADI.
Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri ile velilere yönelik sanat ve eğitim kursları kayıtları başladı.
Eğitime önem veren Çayırova Belediyesinin çocukları geleceğe hazırladığı, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirdiği ve okul öncesi eğitim verdiği çocuk kulüplerinde kayıtlar 31 Ağustos’ta başladı. Mahallelerdeki semt konakları ve kültür merkezlerinde hizmet veren çocuk kulüpleri yeni dönem kayıtları 18 Eylül tarihinde sona erecek. Tam ve yarım gün olmak üzere eğitimin verileceği çocuk kulüplerinde korona virüs önlemleri alınacak. Her yaştan vatandaşlara eğitim veren Çayırova Belediyesi, yeni dönemde de yetişkinlere yönelik sanat ve eğitim kursları düzenleyecek.
Velilerin zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri, sosyalleşmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla dikiş, nakış, tel kırma, örgü bebek, iğne oyası, resim, müzik, gitar, bağlama, aşçılık, Kur’an-ı Kerim ve Arapça branşlarında açılacak sanat ve eğitim kursları kayıtları 31-Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında Bilgi Evlerine yapılacak.
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